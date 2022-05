Trainline: “Rimini e Parigi le preferite dagli italiani per il 2 giugno”













In arrivo il ponte del 2 giugno, weekend lungo che gli italiani passeranno soprattutto tra città d’arte e località di mare. Secondo i dati di Trainline, piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti di treni, c’è un aumento del 486% nel numero di passeggeri rispetto ai giorni tra il 2 e 6 giugno del 2021 (quando la festività cadeva di mercoledì). I numeri evidenziano inoltre un incremento del 56% nel numero dei passeggeri rispetto alla settimana precedente (25-29 maggio 2022).

Trainline ha stilato la classifica delle 10 destinazioni che vedranno la crescita maggiore in termini di passeggeri rispetto alla settimana precedente. Tra di queste spicca la località romagnola di Rimini dove tra giovedì 2 e domenica 5 si svolgerà il Rimini Wellness, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere e sport. Qui di seguito la top 10 completa: Rimini (+244%), Parigi (+152%), Reggio Emilia (+143%), Salerno (+117%), Napoli (+80%), Venezia (+78%), Verona (+57%), Milano (+56%), Firenze (+45%), La Spezia (+45%).

Anche Parigi continua a esercitare un grande fascino tra gli italiani, che in treno possono raggiungerla da Milano Centrale in 6 ore e mezza. Gli italiani per questo weekend lungo hanno optato per l’acquisto in anticipo dei biglietti del treno rispetto alla settimana precedente: con Trainline, il 45% dei passeggeri ha effettuato la prenotazione almeno 29 giorni in anticipo rispetto alla data di partenza. Per sfruttare al massimo il ponte, il 63% dei passeggeri di giovedì 2 giugno partirà tra le 6 e le 9 di mattina e circa il 37% di questi di fermerà per 3 notti nella destinazione prescelta.