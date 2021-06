Trainline, Milena Nikolic è il nuovo chief technology officer













Trainline nomina Milena Nikolic nuovo chief technology officer. Entrerà a far parte del team all’inizio di luglio e sarà responsabile della strategia di innovazione e della visione tecnologica, garantendo che la piattaforma continui a proporre nuove funzionalità e innovazioni tecnologiche per rendere semplici i viaggi in treno in tutto il Regno Unito e in Europa.

Milena Nikolic entra in Trainline dopo l’esperienza in Google Play, dove ha ricoperto il ruolo di engineering director.

Il team tecnologico dell’azienda comprende oltre 300 specialisti del settore travel tech, che gestiscono più di 300 aggiornamenti di prodotto ogni settimana, impegnandosi per il miglioramento dell’esperienza del consumatore. Trainline ha svolto un ruolo fondamentale nella collaborazione con l’industria dei trasporti su rotaia per accelerare lo sviluppo di tecnologie di ticketing e rendere il viaggio in treno il più semplice e conveniente possibile. Grazie all’utilizzo dei biglietti digitali permette ai viaggiatori di risparmiare tempo e intraprendere viaggi senza necessità di contatti con altre persone.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Milena, che svolgerà un ruolo chiave nel garantire che la tecnologia di Trainline continui a fornire un’esperienza di viaggio semplice e modi innovativi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione di chi viaggia in treno nel Regno Unito e in Europa – ha commentato Jody Ford, ceo di Trainline – Milena porta con sé la sua lunga esperienza nell’innovazione tecnologica, inclusa una vasta conoscenza dell’utilizzo dei dati per creare un’eccezionale esperienza per il cliente e una comprovata esperienza di gestione di team tecnologici a livello mondiale. Oltre a lanciare nuove innovazioni per i clienti, si concentrerà nel supportare l’industria ferroviaria a far leva sulla piattaforma di Trainline per servire al meglio le esigenze dei propri clienti e accelerare la crescita del numero di passeggeri, per favorire un cambiamento nella modalità di trasporto, dal trasporto su strada e aereo verso la ferrovia»

Milena Nikolic ha commentato il nuovo incarico: «Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda che ha una lunga storia nella creazione di tecnologie leader del settore ferroviario. Sono rimasta davvero colpita dalla cultura pionieristica del team tecnico di Trainline, dal suo ambiente di lavoro autonomo e dall’impegno nella creazione di prodotti all’avanguardia che consentono alle persone di fare scelte di viaggio più ecologiche».