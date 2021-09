Trainline affida a Liz Emmott la direzione distribution and business solutions













Trainline Partner Solutions annuncia la nomina di Liz Emmott a director of global distribution and business solutions. L’incarico segue altre recenti assunzioni nel team Trainline e la stessa Emmott amplierà ulteriormente la sua squadra nei prossimi mesi con nuove assunzioni sia per il Regno Unito che per l’Europa continentale

Distribution Solutions offre soluzioni di viaggio ferroviarie a livello globale e fornisce accesso a tratte, tariffe e tempi di percorrenza di vettori in più mercati tramite una semplice connessione Api standardizzata. Business Solutions offre ai dipendenti di aziende di tutte le dimensioni, nel Regno Unito e in Europa, un modo per prenotare biglietti ferroviari per viaggi d’affari in e attraverso 45 Paesi.

«Sono entusiasta che Liz si unisca al nostro team poiché forniamo ai nostri business travel partner ancora più modi per portare il treno al centro di ancora più viaggi – ha commentato Champa Magesh, presidente di Trainline Partner Solutions – Il nostro obiettivo attraverso distribution and business solutions è quello di rendere più semplice il complesso mondo della vendita al dettaglio di biglietti, in modo che più aziende e i loro dipendenti scelgano un modo più ecologico di viaggiare”.

Emmott ha iniziato la sua carriera in American Express, dove ha ricoperto ruoli commerciali nel settore dei pagamenti B2B e nei viaggi d’affari. Nel 2016 è entrata in Amadeus come sales director per il Regno Unito prima di diventare general manager per il Regno Unito e commercial director for business travel accounts (Regno Unito, Irlanda e Italia).

«È molto eccitante unirsi a Trainline nel suo viaggio per diventare la piattaforma ferroviaria numero 1 al mondo – ha detto Emmott – Con aziende e viaggiatori che diventano sempre più consapevoli dell’impatto dei loro viaggi sull’ambiente, Trainline Partner Solutions ha una profonda expertise in materia di tecnologia ferroviaria per rendere le scelte sostenibili più facili e più convenienti da implementare».