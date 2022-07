Traghetto più monopattino: partnership Snav-Helbiz













Mobilità green e sempre più integrata con la partnership siglata da Helbiz con Snav, tra i principali player nei collegamenti marittimi nel Mediterraneo. Punto di forza della nuova collaborazione è proprio l’implementazione dell’intermodalità tra mezzi complementari – traghetto o unità veloce e monopattino – che insieme offrono al cliente il miglior servizio possibile per godersi alcune delle più affascinanti e rinomate località estive.

Grazie a questo accordo a tutti i clienti di Helbiz e ai loro accompagnatori, Snav riserva uno sconto del 10%, fruibile su destinazioni di forte appeal turistico come la Croazia (con i collegamenti da Ancona a Spalato e viceversa), Isole Eolie (con i collegamenti con unità veloce da Napoli Mergellina per Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Lipari) per le Isole Pontine con i collegamenti a bordo della unità veloce da Napoli Beverello e Ischia (Casamicciola) per Ventotene e Ponza; e ancora per il Golfo di Napoli, con partenze giornaliere da Napoli Beverello e infine per Ischia e Procida, capitale della cultura 2022.

Treno, auto, aereo, autobus e da oggi anche via mare con nave o unità veloce. Di fatto qualunque sia il mezzo scelto per viaggiare, Helbiz mette a disposizione i suoi monopattini a zero emissioni, creando un circolo virtuoso tra attori della mobilità responsabile. Del resto, da sempre Helbiz incentiva l’intermodalità di trasporto ponendo al centro del proprio business l’integrazione dei diversi servizi di mobilità. L’obiettivo è uno solo: semplificare gli spostamenti delle persone, che potranno scegliere liberamente il mezzo più comodo e sostenibile.