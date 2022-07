Traghetti, Sicilia e Sardegna più accessibili in estate













Isole maggiori più accessibili via mare in traghetto, per chi sta decidendo la propria vacanza last minute. Al via infatti promozioni tra fine luglio e agosto per chi sceglie partenze diurne.

Nel pieno della stagione estiva, Moby e Tirrenia hanno annunciato l’offerta “Ritorna & risparmia” per abbattere i costi di navigazione da e per Sardegna e Sicilia.

Infatti, per chi prenoterà entro il 31 luglio un viaggio di andata contemporaneamente a quello di ritorno per la Sardegna con Moby e per la Sardegna e la Sicilia con Tirrenia è previsto lo sconto fino al 50% sul biglietto di ritorno purché avvenga in partenze diurne effettuate entro il 31 luglio o fino al 25% sul biglietto di ritorno, sempre con partenze diurne, effettuate dal 1° al 31 agosto.

Una chance in più di contenere i costi per chi sta decidendo adesso di andare in vacanza in Sicilia o in Sardegna durante l’estate.