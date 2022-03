Traghetti, l’anno della ripresa tra conferme e nuove rotte













Ferry con rotte confermate, anzi rinforzate, per l’estate mediterranea. Novità nella famiglia Gnv: i traghetti per la Sardegna raddoppiano, con 4 navi e due partenze tutti i giorni da Genova verso Porto Torres (a un passo da Stintino e Alghero) e Olbia. Confermata la linea Civitavecchia-Olbia con partenze da entrambi i porti che passano da 5 a 6 alla settimana. Continuano i viaggi per la Sicilia: collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, e da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese. La compagnia sta preparando il servizio camping on board da Civitavecchia a Olbia e Termini Imerese: i camperisti potranno posteggiare a bordo, pernottare in camper e accedere a bar, ristorante e aree comuni. Da questa estate, poi, chi sceglie una suite avrà inclusa una colazione in camera. Cresce ancora la flotta che arriva a 25 unità con Gnv Spirit: 265 cabine e capacità fino a 1.595 passeggeri.

Per l’estate saranno, invece, in tutto 20 i collegamenti operati da Grimaldi Lines nel Mediterraneo, di cui la metà in Sardegna e Sicilia. La compagnia serve i porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari, partendo da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Rotte a cui si aggiunge, da aprile, la Savona-Porto Torres. Sulla Sicilia, invece, si raggiunge Palermo da Livorno, Salerno e Cagliari. Collegamenti anche per Spagna, Grecia e Tunisia. Rotta sulle Baleari da Barcellona e Valencia con i servizi Trasmed Gle, compagnia del Gruppo.

Torna poi il focus Grecia di Superfast Ferries: offerte per famiglie, giovani e senior, e rotte giornaliere da Ancona, Bari e Venezia verso Patrasso e Igoumenitsa. Cucina greca a bordo delle navi, certificato Safeguard per le misure anti Covid.

L’estate di Snav prevede, lato Adriatico, la conferma del traghetto giornaliero Ancona-Spalato. Lato Tirreno, le tratte annuali per Capri, Ischia e Procida (Capitale italiana della Cultura) e le stagionali per Ventotene-Ponza nei weekend. Per le Eolie, si parte il 28 maggio, con il primo long weekend in occasione del ponte del 2 giugno. Prosegue la politica Zero Pensieri, con annullamento fino a 48 ore dalla partenza.

Moby, Tirrenia e Toremar confermano e rafforzano le linee. Doppie e triple corse in alta stagione per: Sardegna (Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia, Civitavecchia-Olbia); Corsica (Santa Teresa di Gallura-Bonifacio; Genova-Bastia; Livorno-Bastia); Sicilia (Napoli-Palermo); Isola d’Elba con traghetti e aliscafo (Piombino-Portoferraio, Piombino-Riomarina, Piombino-Cavo, Cavo-Portoferraio); arcipelago toscano (Livorno-Gorgona, Livorno-Capraia, Piombino-Pianosa, Rio Marina-Pianosa, Porto Santo Stefano-Giannutri, Porto Santo Stefano-Isola del Giglio).

A TraghettiGds, ferry distribuition system utilizzato da oltre 6mila adv per la biglietteria, il compito di parlare dei trend estivi. «Dopo un biennio di corto raggio e soggiorni brevi, il 2022 è l’anno della ripresa. Viaggiatori pronti a concedersi vacanze più lunghe e a sforare il budget – dice Silvia Cioni, gm di Prenotazioni24 Srl, proprietaria di TraghettiGds – Tra gennaio e febbraio abbiamo registrato un incremento del 100% rispetto al 2021. Le adv hanno un ruolo da protagoniste: oltre agli individuali, crescono i gruppi. Abbiamo rafforzato il booking e incrementato le compagnie prenotabili (oltre 50). Sarà di certo un’estate di Italia, con Sardegna, Sicilia, Elba, Capri e Ischia top destination. Ma si prevede forte richiesta sul medio raggio: Grecia e isole spagnole».