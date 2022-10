Traghetti in ripresa: “Il caro fuel non ricade sui clienti”

È l’anno della ripresa per i traghetti dopo due lunghi anni di incertezza. Il 2022 ha restituito fiducia alla filiera turistica, settore del trasporto marittimo compreso. Il consuntivo dell’estate appena trascorsa restituisce vigore all’intero comparto. È questa la lettura data da Traghetti Gds, il ferry distribution system per le agenzie di viaggi maggiormente utilizzato in Italia, la cui missione è facilitare il lavoro degli adv rendendo comoda e veloce la gestione della biglietteria marittima. Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, Capri e Ischia sono state elette top destination dai viaggiatori italiani.

L’estate 2022 si è rivelata anche la stagione della ripresa per viaggi all’estero, con Grecia, Croazia, Albania, Canarie e Baleari che rispetto al biennio precedente hanno registrato un trend in ottima crescita. Un incipit positivo che dimostra la ritrovata serenità dei turisti anche fuori dai confini nazionali senza stress e timori. L’ulteriore nota favorevole – sottolineata da Traghetti Gds – deriva dalle politiche di pricing finora attuate dalla maggior parte dalle società marittime: nonostante l’aumento del costo del carburante, le compagnie hanno scelto di contenere il costo dei biglietti senza rilevanti incrementi rispetto al 2021.

I segnali incoraggianti si protraggono per i mesi a venire, con il settore fiducioso che alcune destinazioni possano trainare il comparto dei viaggi via mare: in particolar modo Canarie e Baleari, forti di un clima ideale che dura tutto l’anno, ma anche le isole italiane, gettonate per fughe autunnali.

Il ferry distribuiton system ci mette del suo nell’incentivare le prenotazioni, con una sempre maggiore attenzione ai propri partner. Traghetti Gds ha infatti rafforzato ulteriormente il servizio clienti – con 70 operatori booking a copertura di un customer care operativo 7 giorni su 7 – e ha anche ampliato il catalogo delle compagnie marittime coinvolte, con un totale di oltre 60 vettori che coprono tutto il Mediterraneo e il Nord Europa.