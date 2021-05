Traghetti, estate con più rotte e new entry in flotta













Rotta verso la normalità per i traghetti, che – anzi – in questi mesi hanno irrobustito le flotte e programmato sempre più rotte per l’estate. Corsica Sardinia Ferries ha annunciato l’arrivo per fine maggio del traghetto green Mega Regina, in servizio da giugno per rispondere alla crescente domanda di prenotazioni. Booking in rapida ripresa anche secondo il consolidatore Traghetti Gds.

Nuovi ingressi anche per Gnv, con le navi Antares e Aries destinate ai collegamenti con la Sicilia, raggiunte da Gnv Sealand e Gnv Bridge, operative da luglio con partenze da Barcellona, Valencia, Palma di Maiorca e Ibiza. La compagnia amplia il network con le Baleari dopo la nuova linea stagionale con la Sardegna Civitavecchia-Olbia – 5 partenze a settimana – oltre alle estive Genova-Porto Torres e Genova-Olbia.

Sardegna che resta il core business della programmazione Grimaldi Lines. La compagnia ripristina in anticipo, il 4 giugno, la tratta Civitavecchia-Olbia; sulla linea Livorno-Olbia da qualche mese si alternano le navi gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa. Lo scorso autunno sono state inaugurate due linee che collegano Salerno e Palermo a Cagliari; l’offerta è completata dalla storica tratta Civitavecchia-Porto Torres, servita tutto l’anno.

E già dal 1° maggio Snav ha potenziato i collegamenti da Napoli con Ischia e Procida.