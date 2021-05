Tragedia di Stresa, Anef: «Impianti di risalita sicuri»













Tragedia a Stresa, in Piemonte, nel weekend della riapertura degli impianti di risalita, che avrebbe dovuto segnare la ripartenza del comparto. La funivia del Mottarone, che dal versante piemontese del lago Maggiore sale fino ai 1.491 metri del monte che le dà il nome, è precipitata domenica al suolo provocando la morte di 14 persone.

«Pensavamo all’estate e alla zona bianca. Siamo distrutti», sono state le prime parole del governatore della Regione, Alberto Cirio, in lacrime.

A provocare l’incidente lo strappo della fune traente della funivia e la mancata entrata in funzione dei sistemi di sicurezza, su cui ora indagherà la Procura di Verbania, che ha posto i sigilli all’impianto.

Al momento sotto accusa è la manutenzione, affidata all’azienda altoatesina Leitner, addetta ai controlli straordinari.

Per chiarire dinamica e responsabilità serviranno mesi, ma c’è già chi indica il fermo causa Covid come una delle possibili cause.

La presidente dell’Anef – Associazione nazionale esercenti impianti a fune, Valeria Ghezzi, sentita da L’Agenzia di Viaggi Magazine, esprimendo il più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, ha affermato con forza che tutto il sistema degli impianti a fune in Italia resta tra i più sicuri.

«Siamo senza parole – ha affermato – Gli impianti a fune sono tra i mezzi di trasporto più sicuri in assoluto. Basti pensare che gli ultimi incidenti in Italia, entrambi sul Cermis, risalgono al 1976, per un errore umano, e al 1998 quando un aereo tranciò i cavi della struttura. L’attenzione nei confronti della manutenzione e dello stato degli impianti è sempre altissima, è la nostra priorità. È una tragedia che non riusciamo a spiegarci. Dobbiamo attendere le necessarie verifiche per capirne le ragioni».

In Italia sono stati installati e operano circa 1.740 impianti di risalita e, a livello europeo, esiste un’apposita direttiva Ue (n° 2000-9) che disciplina la manutenzione e le regole d’esercizio degli impianti a fune.