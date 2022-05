Traffici illegali in Madagascar: Air Austral taglia i voli













Air Austral cancella una parte dei voli Reunion-Toamasin. Per adempiere alla politica di repressione delle infrazioni doganali e di contrasto al traffico illegale in Madagascar, il vettore ha dovuto tagliare l’operativo, limitandolo a due frequenze settimanali con un massimo di 132 passeggeri per ogni volo.

Una timetable limitata, che non permette di soddisfare l’alta domanda di voli per il Madagascar e crea non pochi problemi alla compagnia che, invece, non vede l’ora di ricominciare a volare sulle sei destinazioni servite prima della pandemia: Antananarivo, Toamasina, Nosy Be, Toliara, Fort Dauphin, Diego Suarez.

Alla luce del fatto che il fenomeno del traffico illegale coinvolge tutte le compagnie, Air Austral ha anche fatto sapere che è pronta a collaborare con gli altri vettori e siglare un codeshare con Madagascar Airlines per assicurare un’offerta equilibrata. Certo, ci sarebbe bisogno di un programma di roll out per poter pianificare l’utilizzo degli aeromobili, la programmazione dell’equipaggio, le informazioni alle agenzie di viaggi e ai tour operator e soddisfare al meglio le aspettative dei clienti.

In attesa di una risposta da parte delle istituzioni, il vettore si è reso comunque disponibile a collaborare con le autorità dlocali e degli aeroporti per stabilire procedure virtuose sia in Madagascar che nell’isola di Reunion, sede della compagnia..