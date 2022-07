Gattinoni incontra 40 adv all’Academy Day dedicato al business travel













Il 23 giugno scorso, all’Academy Day dedicata al business travel di Gattinoni, ben 40 agenzie tra Iata partner e di proprietà hanno partecipato alla giornata di full immersion nell’hub milanese del Gruppo.

Ogni compagnia aerea ha avuto a disposizione quasi un’ora per approfondire tematiche molto importanti per gli agenti: l’aggiornamento dei requisiti per l’ingresso negli Usa; come gestire i cambi di biglietteria volontari e involontari; le Fares Family e le Branded Fares; la gestione dei Gruppi, le principali cause di adm (politica delle penali per irregolarità) e come evitarli gestendo correttamente le prenotazioni.

«È stata un’importante giornata per il trade e per gli agenti che in un’unica sessione hanno potuto dialogare e formarsi grazie alla collaborazione con alcune tra le principali compagnie aeree con cui collaboriamo – spiega Michela Bellomo, suppliers relationship manager Gattinoni Business Travel – Dall’entusiasmo percepito, sia da parte degli agenti di viaggi che dei referenti delle varie compagnie aeree, abbiamo avuto la conferma che questa Academy è arrivata in un momento giusto sia per incontrarsi sia per tornare a parlare di futuro e di gestione della biglietteria. I riscontri e i feedback arrivati nei giorni successivi ci sta facendo pensare a una seconda edizione che potremmo prevedere in autunno o all’inizio del 2023».