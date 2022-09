Tourism Seychelles presenta il nuovo logo

«Il momento giusto per distinguerci di nuovo». Lo ha detto il direttore generale marketing di Tourism Seychelles Bernadette Willemin, durante un incontro che si è tenuto lo scorso 7 settembre a L’Escale Resort mentre svelava il brand rinnovato della destinazione alla presenza del primo segretario per il Turismo Sherin Francis.

L’evento per il lancio del nuovo logo si è svolto alla presenza di diversi esponenti del settore, inclusi partner di compagnie aeree, albergatori e rappresentanti di dmc. Illustrando le nuove caratteristiche del logo “uccello della libertà”, Willemin ha fatto una breve presentazione ai presenti, spiegando l’evoluzione del marchio delle Seychelles con un look più moderno, presentando sempre i colori nazionali come in precedenza.

«All’inizio di quest’anno, abbiamo deciso di intraprendere nuovamente un refresh del nostro brand con l’assistenza dell’Union, che ha familiarità con il nostro marchio e il suo logo. Abbiamo anche sentito il bisogno di rendere il marchio moderno per trasmettere efficacemente il messaggio in questo nuovo mondo coraggioso di molteplici e nuove piattaforme digitali che non esistevano nel 2006», ha dichiarato Bernadette Willemin.

Da parte sua, il primo segretario per il Turismo ha espresso la sua soddisfazione per la vivacità e l’espressività del nuovo marchio Tourism Seychelles: «Sono fiduciosa che questo rinnovamento, incentrato su noi stessi come settore, mostrerà ai nostri potenziali visitatori e a quelli esistenti l’impegno nel ridefinire la loro esperienza alle Seychelles».