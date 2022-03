Tourism Data Conference, appuntamento a Rimini il 31 marzo













La seconda edizione di Tourism Data Conference è in programma al Palacongressi di Rimini il 31 marzo 2022 dalle 9 alle 18, con la presenza prevista di 500 partecipanti. La prima edizione si era svolta online (causa pandemia) il 13 e il 14 aprile 2021.

L’evento è organizzato da Teamwork Hospitality con la collaborazione di Hotel Performance e si inserisce nel quadro del Tourism Summit di Rimini, la manifestazione di riferimento per gli operatori dei settori dell’ospitalità e del turismo.

Tourism Data Conference è una giornata dedicata ai dati: Big Data, Analytics, Insights, AI. Dietro di essi ci sono le storie e le esperienze dei turisti, ci sono le loro preferenze e i loro comportamenti. Quello che sognano e quello che si aspettano da un soggiorno o da un viaggio.

I dati sono un patrimonio prezioso a disposizione degli operatori dell’ospitalità e del turismo per modulare al meglio l’offerta e per anticipare le esigenze e i desideri degli ospiti. Dalla corretta interpretazione dei dati e dal loro uso consapevole e competente nascono le guest experience memorabili e un’ottima brand reputation, così come una relazione di valore e, in ultima analisi, la fidelizzazione del cliente.

Tra gli speaker presenti: Mirko Lalli, The Data Appeal Company; Andrea Delfini, Blastness; Martina Manescalchi, Teamwork; Massimo Canducci, Engineering; Antonio Preiti, Sociometrica; Paolo Dello Vicario, ByTek.

Accanto alle due sale formative, l’area matching sarà uno spazio dedicato all’incontro con aziende partner che saranno a disposizione dei partecipanti per tutta la durata dell’evento.