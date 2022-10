Tour2000 schiera Francesco Fiorini come sales manager Toscana e Umbria

Il t.o. Tour2000 America Latina, specializzato nell’organizzazione di viaggi nel Centro, Sud America, Messico e Caraibi, ha annunciato l’ingresso nella sua squadra commerciale di Francesco Fiorini, nella carica di sales manager per la Toscana e l’Umbria.

Francesco Fiorini, che vanta una grande esperienza nel settore del turismo, ha iniziato la sua carriera come agente di viaggi. È un grande amante e appassionato di America Latina.

«Abbiamo accolto in famiglia Francesco con tutto l’entusiasmo che contraddistingue da anni la nostra squadra di promotori. Ora più che mai il nostro obiettivo è quello di essere sempre presenti nelle aree fondamentali per la nostra crescita e in modo capillare sul territorio italiano – ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000 America Latina – Per affermare la nostra professionalità sul mercato, stiamo lavorando su due fronti: organizzando corsi di aggiornamento per i nostri sales manager e fam trip per gli agenti di viaggi per mostrare il livello di servizio e l’attenzione a ogni dettaglio che, da anni, contraddistinguono i nostri viaggi sul mercato».