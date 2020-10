Tour2000, mix lusso e avventura con la collezione Eco e Glamping

Nuovo format di viaggi per Tour2000 che ha lanciato la collezione di proposte Eco & Glamping, dedicata a soggiorni in glamping, campeggi di lusso, e ecolodge nei luoghi più esclusivi del Centro e Sud America, Messico e Caraibi per vivere esperienze uniche in strutture ecosostenibili immerse nella natura.

Una nuova frontiera del lusso con soggiorni in resort a 5 stelle, cene gourmet, senza rinunciare al fascino di vacanze esperenziale uniche, è la scommessa di Tour2000 con la quale ha deciso di presidiare il mercato dei viaggi d’alta gamma per il 2021, ritenendo che il lusso e l’immersione nella natura è la sintesi perfetta per alcuni posti meravigliosi del Centro e Sud America.

Le strutture selezionate vanno dal Patagonia Camp a Torres del Paine in Cile dove le 18 iurte di lusso vantano viste spettacolari sul lago e sul massiccio Paine, al Safari Camp alle Isole Galapagos in Ecuador con le sue esclusive nove lussuose cabine tendate e una suite con 3 camere da letto ideale per famiglie e piccoli gruppi.

In Bolivia, ad esempio, il Kachi Lodge nel mezzo del Salar De Uyuni accoglie pochi ospiti in cupole geodetiche bianche complete di ogni comfort a 5 stelle, al suo interno anche un ristorante famoso e stellato. Per chi desidera immergersi nell’Amazzonia Peruviana il Treehouse Lodge, è perfetto per vivere tutto il lusso di una casa sull’albero. Invece per chi vuole vivere giornate uniche immergendosi nella giungla della Costa Rica, il TO propone il Nayara Tented Resort dislocato in una posizione esclusiva nel Parco Nazionale del vulcano Arenal. C’è poi la proposta dell’Eco del Mar in Repubblica Dominicana, rifugio perfetto per il leisure puro con spiagge lunghe e bianchissime, mare cristallino, pochi ospiti e niente wi – fi.

«Di fatto abbiamo creato una collezione dedicata ai soggiorni in Glamping e Eco lodge esclusivi in America Latina – spiega Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina – perché siamo sempre più convinti che valori come l’ecosostenibilità e il rispetto di Madre Natura siano sempre più richiesti dai viaggiatori italiani. E siamo sicuri che nel momento della ripartenza per le agenzie di viaggio sarà indubbiamente più facile garantire ai propri clienti la massima sicurezza senza rinunciare al comfort in strutture che ospitano pochi ospiti e che sono immerse in contesti naturali indimenticabili».