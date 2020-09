Tour2000, itinerari speciali per le adv e nuovi prodotti assicurativi

Oltre 2mila agenzie di viaggi visitate e nuovi prodotti assicurativi: attività a pieno regime per il tour operator Tour200 America Latina, che dalla fine del lockdown ha avviato, con il suo team di 12 promoter guidati e coordinati dal direttore commerciale Bruno Normanno, una serie di ricognizioni sul territorio andando a visitare le adv, anche per testimoniare una vicinanza in un momento così difficile per il turismo organizzato.

«Credo sia un grande risultato quello che abbiamo raggiunto grazie alla nostra rete commerciale che, anche in tempi di crisi, non si è fermata e ha continuato a sostenere le agenzie di viaggi confermando Tour2000 America Latina come un partner privilegiato – ha commentato Normanno, che ha voluto dimostrare molta vicinanza ai colleghi e un pieno supporto anche senza la vendita di alcun prodotto.

E per ripartire insieme alle agenzie il t.o. ha riaperto le iscrizioni allo Speciale Agenti di Viaggio in Repubblica Dominicana con partenza a novembre, che prevede un tour dell’isola per mostrare agli adv le condizioni di assoluta sicurezza che Tour2000 America Latina è in grado di garantire durante gli itinerari di viaggio.

E per agevolare il lavoro dei partner, il tour operator ha stipulato anche nuove polizze assicurative con coperture sanitarie potenziate e ampliate a tutte le casistiche possibili derivanti dal Covid, che si aggiungono alla sempre valida polizza di annullamento del viaggio entro 30 giorni prima della partenza attiva fino al 31-12-2020.