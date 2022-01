Tour2000 in fam trip a Cuba tra L’Avana e Varadero













Grande successo per il fam trip a Cuba tra L’Avana e Varadero organizzato da Tour2000AmericaLatina, tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi in tutti i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

Si è trattato di un educational con 10 agenti di viaggi accompagnati da Marino Pagni, general manager, in quella che è la seconda casa di Tour2000AmericaLatina che da anni possiede una sede a L’Avana con un responsabile operativo per garantire assistenza h24 alle adv e alla clientela in tour sull’isola.

Il fam trip tenutosi lo scorso dicembre ha avuto una durata di 9 giorni e 7 notti ed è stato pensato per verificare le riaperture e definire le strategie per la ripresa delle operazioni turistiche per i gruppi nuovi e quelli da riproporre in quanto sospesi dalla pandemia, e ha incluso visite guidate a L’Avana, dalla parte antica della città a quella moderna con site inspection agli hotel Iberostar Parque Central e all’Hotel Nh Vittoria e pernottamento all’Hotel Nh Capri.

A Varadero sono state effettuate effettuate site inspection nei resort della catena Iberostar: Iberostar Bellavista, Iberostar Tainos e Iberostar Selection Varadero e pernottamento presso all’hotel Iberostar Laguna Azul.

«Siamo molto soddisfatti – ha commentato Marino Pagni – dell’indice di gradimento registrato questo fam trip a Cuba che ha permesso agli agenti di viaggio di testare con mano i servizi e alcune delle strutture alberghiere che proponiamo per i viaggi di gruppo sia a L’Avana che a Varadero. È di assoluta importanza riaprire al turismo italiano una destinazione come Cuba anche perché con le nuove polizze assicurative che offriamo è possibile viaggiare in tutta sicurezza».