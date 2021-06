Tour virtuali in America Latina anche in italiano con Quimbaya













La pandemia non ferma Quimbaya Latin America. La dmc ha realizzato tour interattivi in diretta streaming in varie destinazioni dell’America Latina. Si tratta di visite ai siti live, con guida locale e completamente interattive, durante cui i partecipanti possono fare domande verbalmente o via chat.

Le visite non sono solo culturali, ma anche orientate verso alcuni temi come gastronomia o artigianato. La programmazione è in francese, inglese, italiano e spagnolo.

Ci sono tour a Città del Messico, Santiago, Antigua, Guatemala, Cartagena, Quito, Lima, Cusco, La Paz. A Santiago, ad esempio, c’è quello dei mercati, quello del centro storico; a Lima invece si può andare alla scoperta del quartiere boemio del Barranco.