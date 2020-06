Tour, social e chat: il Jordan Tourism Board rinnova il sito web

Completo restyling per il sito web di promozione turista della Giordania: dopo diversi anni, il Jordan Tourism Board ha rinnovato il suo sito internet rendendolo di maggiore impatto visivo, più ricco di contenuti e decisamente più social.

Oltre alle informazioni generali di base per visitare il Paese, si propone un vero e proprio tour in tutto ciò che si può visitare e fare in Giordania, dalle attrazioni alla ricerca degli hotel in diverse aree della destinazione, fino all’acquisto diretto del Jordan Pass e alla chat con un operatore locale che risponde ai quesiti dei potenziali viaggiatori.

Un’area intera è dedicata ai social media con la possibilità di vedere in tempo reale cosa fanno e postano i visitatori. Usando l’hashtag #visitjordan è possibile poi comparire in questo spazio dedicato alle esperienze personali dei turisti in Giordania.

Il sito web contiene anche nuovi spunti sul turismo esperienziale, con itinerari solidali, eco e avventura, itinerari della fede, benessere, storia e cultura, conferenze ed eventi e, non ultima, una sezione dedicata alla gastronomia.

Infine, nella suddivisione multimediale, oltre a trovare le ultime notizie dal mondo turistico giordano, è possibile attingere a più di 400 immagini digitali che si possono scaricare liberamente ad alta risoluzione.