Tour Guidati, il nuovo catalogo di San Marino Viaggi e Vacanze

Dopo aver annunciato l’ingresso nel panorama dei viaggi per individuali a raccolta, San Marino Viaggi e Vacanze presenta il suo nuovo catalogo Tour Guidati in fase consegna a numerose agenzie di viaggi italiane.

Il tour operator aspira a entrare nel mercato dei viaggi a raccolta con la sua programmazione rivolta esclusivamente alle adv: «Non contatteremo mai i tuoi clienti, siamo un’azienda B2B – afferma il direttore generale Gandino – La nostra azienda è orientata in modo assoluto al B2b, non approcciamo direttamente i clienti delle agenzie per offerte speciali, «advance booking» o altri motivi con l’obiettivo di acquisire clienti in diretta».

Proprio questo è uno degli aspetti salienti su cui l’azienda dedica particolare attenzione; la San Marino Viaggi e Vacanze sottolinea i vantaggi del nuovo prodotto: rapporto qualità/prezzo; commissione del 15% per tutti i clienti prenotati, che passa al 20% per almeno 20 pax prenotati a partenza; assicurazione Covid inclusa nel prezzo della medico-bagaglio; servizio assistenza per l’agenzia e i clienti 24h, 7/7, 365 giorni all’anno e back up per partenze che non hanno raggiunto un numero congruo di partecipanti.

In più San Marino Viaggi e Vacanze sosterrà tutti i suoi partner con tutto il materiale comunicativo necessario: locandine da personalizzare, cataloghi cartacei e digitali secondo le necessità, e si dichiara pronta a investire in attività di comarketing e pr con le agenzie.