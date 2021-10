Tour ed escursioni, l’avanzata di Civitatis sull’Italia













Tanta intermediazione organizzata nel piano di crescita di Civitatis, tra i principali player internazionali specializzato in visite guidate e free tour nel mondo: per il mercato italiano, infatti, è stato annunciato un programma di nuovi accordi con gli operatori del settore e un significativo ampliamento dell’offerta, con particolare attenzione alle destinazioni italiane più strategiche, che verrà illustrato nel dettaglio durante la fiera di Rimini.

Attualmente Civitatis dispone di una piattaforma specifica per agenzie di viaggi e alloggi turistici e collabora con più di 17mila adv in tutto il mondo, di cui circa un quarto in Italia.

«Il programma delle agenzie di Civitatis – osserva Alberto Gutierrez Pascual, amministratore delegato e fondatore di Civitatis – è stato accolto positivamente sul territorio italiano e, attualmente, collaboriamo con i principali network del settore, quali Welcome, Geo Travel e Travelbuy Italia. Lavoriamo anche con property manager, compagnie aeree e altre aziende del mondo del turismo, che ci hanno scelto per aggiungere valore al viaggio dei propri clienti».

Il piano di crescita di Civitatis per il mercato italiano prevede anche un’offerta sempre più ricca e strutturata, in grado di rispondere alle richieste dei viaggiatori, come aggiunge Pascual: «Da gennaio 2021 il catalogo Civitatis si è arricchito di ben 1.342 nuove attività in Italia, di cui 465 nelle principali destinazioni turistiche, come Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli. Grazie alla collaborazione di agenzie di viaggi e affiliati, abbiamo inoltre incrementato l’offerta in destinazioni da loro segnalate come strategiche, ad esempio Marsala, Lampedusa, Vulcano, Stresa e Garda».