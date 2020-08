Tour delle navi fantasma: proposta anti crisi per le crociere Uk

Non ci sono molte possibilità di salire a bordo di una nave da crociera nel mondo di questi tempi. A parte l’area mediterranea (l’Italia in particolare), che ha visto la ripartenza di Msc e attende a breve il riavvio delle operazioni di Costa.

Per gli appassionati però, in particolare quelli del Regno Unito, la compagnia di traghetti Mudeford Ferry di Christchurch, con sede in Inghilterra vicino al polo crocieristico di Southampton, si è inventata il “tour delle navi fantasma“. Si tratta di un giro di due ore e mezza, nei giorni in cui il tempo non è troppo ventoso, per portare i turisti a vedere da vicino tutte le navi da crociera vuote che sono state ancorate al largo durante la chiusura della crociera.

Si parte da Mudeford Quay, a Christchurch (circa 24 miglia da Southampton), su una nave da 20 persone normalmente utilizzata per il servizio di traghetti, per dirigersi al largo verso l’area conosciuta come Poole Bay, dove sono ancorate Queen Mary 2, Queen Elizabeth e Queen Victoria di Cunard Line; e Britannia, Aurora, Arcadia e Ventura di P&O Cruises, oltre a tre navi Marella Cruises e una nave Carnival Cruise Line, Carnival Valor.

Anche due navi Royal Caribbean – Anthem of the Seas e Allure of the Seas – sono ancorate a poche miglia da queste al largo della costa di Bournemouth. Una nave della Norwegian Cruise Line, la Norwegian Star, è sul lungomare di Southampton.

Secondo Mudeford Ferry, i passeggeri dei tour hanno una visuale senza ostacoli delle navi giganti da molto vicino. È consentito infatti avvicinarsi entro 50 metri dalle navi.

Le navi ancorate al largo delle coste inglesi sono ferme da marzo, quando l’intera industria crocieristica ha chiuso a causa dell’epidemia di coronavirus. In realtà non si tratta di vere e proprie navi fantasma, perché ognuna di esse ha a bordo un piccolo staff di equipaggio che provvede alla manutenzione delle macchine e al monitoraggio delle attrezzature di sicurezza.