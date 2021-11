Torre del Nera Albergo diffuso chiude l’anno in positivo













Torre del Nera Albergo diffuso & Spa si avvia a chiudere l’anno con dati positivi e in incremento rispetto al 2020. L’obiettivo stimato dalla struttura umbra per fine 2021 prevede un riempimento medio pari al 70% e un volume d’affari in crescita del 40% sul 2020.

L’andamento delle prenotazioni ha confermato risultati più che soddisfacenti nel corso del 2021, con picchi in occasione delle festività. La performance in primavera ed estate hanno dimostrato un concreto interesse da parte della clientela italiana, e segnali positivi anche da bacini esteri (in conformità con le normative relative agli spostamenti dei flussi turistici).

La struttura mantiene un trend in crescita, con Capodanno quasi sold out e una forte richiesta per le settimane di Natale e dell’Epifania. Agli ospiti italiani, che nel 2021 hanno rappresentato la fetta più cospicua, si aggiunge un 20% di turisti provenienti da Danimarca, Benelux e Israele oltre a Germania, Austria e Svizzera.

Per incrementare i flussi stranieri, Torre del Nera Albergo diffuso & Spa incentra la strategia commerciale su nord, centro Europa e Stati Uniti, con promozioni ad hoc.

La struttura parteciperà, insieme alla regione Umbria, alle principali fiere internazionali del turismo organizzato. Inoltre, l’albergo diffuso è impegnato in attività di promozione e sviluppo di accordi con i principali tour operator italiani e stranieri specializzati in incoming e a supporto di tale attività, ha avviato una campagna di digital marketing indirizzata ai mercati di riferimento.

La clientela italiana si conferma il target principale da fidelizzare e ampliare ulteriormente con azioni mirate. La direzione commerciale dell’albergo ritiene strategica la sinergia con il b2b, proponendosi alle agenzie e network anche sul fronte Mice, grazie a programmi di team bulding personalizzati. La posizione strategica, a un’ora e mezzo di auto da Roma, consente a Torre del Nera Albergo diffuso & Spa di proporre alla clientela una significativa selezione di experience in linea con le differenti esigenze della clientela e in relazione alla stagionalità.

«Torre del Nera Albergo diffuso & Spa è una struttura molto particolare: si tratta di un vero borgo medievale completamente ristrutturato grazie a un piano di interventi architettonici conservativi – spiega il direttore Fulvio Badetti – L’albergo diffuso conta 16 appartamenti diversi uno dall’altro e un corpo centrale, inaugurato lo scorso anno, con 12 camere, una Spa da 400 metri quadrati e un ristorante che ospita anche meeting. L’area in cui sorge si presta ad attività sportive, come mbt, rafting, passeggiate a cavallo, enduro, etc, oltre all’esplorazione del territorio grazie a itinerari tematici, dalle passeggiate a cavallo, agli itinerari culturali ed enogastronomici. La posizione geografica ne fa una location ideale anche per gli amanti del tartufo, e di quanti vogliano intraprendere un viaggio spirituale lungo i cammini religiosi. Gli atout del territorio rappresentano il vero plus delle nostre proposte rivolte alla clientela individuale e ai gruppi, oltre a essere inseriti nei programmi di team building. Lavoriamo sul consolidamento della struttura in Italia e sul posizionamento della location all’estero: una strategia supportata da attività commerciali e marketing per le quali abbiamo investito un budget considerevole».