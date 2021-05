Tornano i volo per Malta da Perugia: nuove opportunità per le adv













In vista della riapertura del collegamento diretto di Ryanair da Perugia a Malta, Malta Tourism Authority e Aeroporto Internazionale dell’Umbria hanno organizzato un webinar di formazione per agenti di viaggi volto alla promozione di questa rotta: il volo operato da Ryanair sarà infatti attivo a partire dal 4 giugno nelle giornate di lunedì ed il venerdì, ideale quindi per un long stay.

L’azione rientra all’interno di un programma di attività che comprende anche attività social e di azioni di promozione online altamente targettizzate. Presenti al webinar Umberto Solimeno, direttore & accountable manager Sase, Ester Tamasi, direttore Italia Malta Tourism Authority, e Maya Francione, trade marketing coordinator Mta.

«È un’operazione promozionale mirata – ha spiegato Ester Tamasi – perché siamo certi che il collegamento aereo tra Perugia e Malta riscuoterà il successo già ottenuto in passato. Con Aeroporto dell’Umbria abbiamo pianificato una serie di azioni promo per far conoscere al territorio di riferimento, la destinazione Malta e tutte le sue possibilità».

Mentre Umberto Solimeno, dal canto suo, ha tenuto a sottolineare che: «Malta è stata la destinazione di successo dal primo giorno del lancio e sono convinto che lo sarà anche in questo caso, gradita dal territorio per le sue bellezze e per la sua storia. I giorni di partenza e rientro permettono ampia scelta anche a degli orari molto favorevoli».