Tornano i voli tra Israele e Italia













C’è anche Israele a Bmt: l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo partecipa alla fiera di Napoli forte delle politiche di riaperture che stanno gradualmente interessando il Paese e con diverse novità anche per il mercato italiano. Innanzitutto, le maggiori compagnie aeree riprendono i voli dall’Italia da cui il turismo organizzato è ripartito già lo scorso mese di maggio.

A partire dal 7 giugno El Al è tornata a volare da Roma con 4 voli settimanali, partenza lunedì e giovedì, con l’auspicio di aumentare presto la frequenza e tornare a volare anche da Milano, Venezia, Napoli e Catania. Dal 1° luglio riaprono anche le tratte Alitalia con voli da Tel Aviv a Fiumicino ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; mentre la tratta Fiumicino – Tel Aviv riprende tutti i giorni della settimana. Già lo scorso 6 maggio la compagnia Wizz air aveva annunciato l’apertura di due nuove rotte, da Bari e da Catania.

Per l’ente la fiera è un momento importante per sostenere la ripartenza e dare segno tangibile della fiducia nella ripresa dell’industria turistica. Commenta Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo: «In questi mesi non ci siamo mai fermati: abbiamo prodotto contenuti, fornito informazioni aggiornate, siamo in contatto costante con i nostri interlocutori di riferimento e pronti per la ripresa. Adesso finalmente il turismo si sta riaprendo e siamo felici e come sempre fiduciosi».

Presso lo stand di Israele a Bmt (pad 6, stand 6016) non saranno presenti come da tradizione i partner dell’industria turistica israeliana, ma lo staff dell’ufficio nazionale israeliano del turismo al completo. E’ stato anche creato un pannello copia del Qotel, il cosiddetto Muro Occidentale, il luogo più sacro e santo per l’ebraismo, dove tradizionalmente vengono inseriti bigliettini contenenti richieste e desideri. Tutti coloro che vorranno far pervenire il loro pensiero in questo luogo di Gerusalemme, potranno inserire un bigliettino che, su autorizzazione dei partecipanti, potrà essere inserito nel Qotel stesso.