Tornano i Sicilian Secrets, gli itinerari del t.o. Dimensione Sicilia

Ai nastri di partenza il tour Sicilian Secrets dell’operatore Dimensione Sicilia. Da sabato 8 agosto, il programma riprende con regolarità, dopo lo stop forzato che ne aveva impedito l’avvio in marzo. Confermati i tour di Sicilia, i minitour e le estensioni per le isole minori, con partenze tutti i sabati da Catania e i martedì da Palermo.

«La voglia di ripartire è tanta e i riscontri non sono tardati ad arrivare – afferma Julian Zappalà, direttore del tour operator – Con grande soddisfazione, constatiamo un considerevole interesse per il nostro tour, che ha già fatto registrare un boom di turisti nelle prime date di agosto. Un avvio promettente in una stagione indubbiamente complessa».