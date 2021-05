Torna Sky Alps, la compagnia aerea altoatesina decolla a giugno













Doveva esordire a maggio 2020 la nuova compagnia aerea altoatesina SkyAlps – di proprietà dell’imprenditore Josef Gostner – con base a Bolzano. Poi la pandemia ha sospeso tutti i piani. Pochi giorni fa, però, Gostner è tornato alla carica annunciando in conferenza stampa l’apertura delle vendite a partire dal 20 maggio con i voli che decolleranno a partire da metà giugno.

Le prime destinazioni servite con collegamenti charter – con due aeromobili De Havilland Canada Dash 8-400 – saranno Olbia, Parma, Ibiza e Roma per poi allargare l’operativo anche a Vienna, Milano e Francoforte.

Per l’inverno, poi, il progetto di Gostner è di portare i turisti stranieri a Bolzano, soprattutto da Amsterdam, Bruxelles, Copenaghen e Rotterdam. Nei piani di SkyAlps uno dei focus principali sarà l’accordo con operatori italiani e stranieri per iniziare a posizionare il prodotto, verificando in seconda battuta la sostenibilità dei voli di linea.