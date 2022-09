Torna Land on the Sand di SkyTeam: il torneo di beach volley per gli agenti

Si è concluso domenica scorsa il Back to Lots, l’11ª edizione del torneo di beach volley Land on the Sand dedicato agli agenti di viaggi italiani fortemente voluto dall’alleanza SkyTeam. Un ritorno dell’evento, dopo tre anni, per celebrare insieme al trade un nuovo inizio, un ritorno e una ripartenza. E si è respirata un’autentica atmosfera di festa durante lo scorso weekend a Igea Marina, all’insegna della condivisione dei valori dello sport, del fair play e dello stare insieme. Il sole, la spiaggia e un po’ di buona musica hanno accompagnato gli agenti-atleti che si sono sfidati in una delle due giorni di gara più avvincenti di sempre.

L’organizzazione tecnica è stata affidata alla Kappa Servizi, tra i principali player a livello nazionale per gli eventi sulla sabbia.

Alla fine, per la cronaca, la squadra di Aci Blueteam ha sconfitto in finale Bcd Travel, e sul podio anche Uvet Gbt. Le premiazioni però, come sempre, hanno avuto come protagonista tutte le 17 squadre iscritte al torneo, dalla Alpitour, alla Cisalpina, da Easy Market a Gattinoni, e ancora Lastminute.com, Lol, Top Travel Team, Tour 2000, Trip.com, Uvet Viaggi e Turismo, Viaggiovani e Volagratis.