Torna l’Adriatic Sea Forum, in programma a Bari a ottobre













Quinta edizione di Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yacht, il forum internazionale ideato da Risposte Turismo.

Appuntamento a Bari giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2022 con l’evento organizzato quest’anno in partnership con l’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale e Puglia Promozione.

Due giornate che saranno occasione di confronto per tutti coloro che operano nel turismo via mare e di approfondimento e business networking per gli operatori dei settori cruise, ferry e yacht attivi sulle due sponde del Mar Adriatico.

Le precedenti edizioni dell’Adriatic Sea Forum si sono tenute a Trieste (2013), Dubrovnik (2015), Budva (2017) e Ancona (2019).