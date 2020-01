Torna l’Academy Bluserena: formazione per lavorare nel turismo

Stage retribuiti con corsi di formazione gratuiti in area alberghiera e ristorazione. È la ricca offerta, in partenza a febbraio 2020, delle Academy Bluserena per aspiranti direttori d’hotel, economi, segretari di ricevimento, addetti uffici booking/qualità e prevenzione/risorse umane, cuochi, camerieri, baristi.

La partecipazione alle Academy sarà gratuita per quanti, a seguito della fase d’aula, completeranno il percorso con lo stage retribuito in una delle strutture Bluserena. Previsto a gennaio un calendario selezioni consultabile nella sezione “Lavora con Noi” del sito www.bluserena.it

I corsi si svolgeranno a partire dal mese di febbraio presso il Serena Majestic Hotel Residence di Montesilvano (PE). Nello specifico, riguarderanno tre le tipologie:

Le Academy Cucina e Sala-Bar si rivolgono a giovani motivati ad acquisire competenze ed esperienze nel settore della ristorazione alberghiera e nei reparti sala e bar. I corsi, teorici e pratici, sono finalizzati all’inserimento dei partecipanti in stage retribuiti all’interno degli Staff Bluserena per la stagione estiva 2020.

La Hotel Academy è rivolta a giovani motivati a specializzarsi con un percorso teorico e pratico nel settore alberghiero. Previsti diversi corsi di formazione: Front e Back office, Risorse Umane, Economato e Ufficio Acquisti, Qualità e Prevenzione.

Infine, uno speciale corso direzione d’Hotel, rivolto a quanti abbiano ricoperto ruoli di responsabilità nel turismo o nella ristorazione, e aspirino alla Direzione.

I partecipanti ai corsi, a seguito del periodo di formazione in aula, saranno inseriti nella squadra Bluserena per uno stage retribuito da svolgersi in uno dei resort e hotel del Gruppo durante la stagione estiva 2020.