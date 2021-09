Torna in agenzia, il mondo ti aspetta: la campagna Maavi













Nuova campagna social per Mavvi, l’associazione delle agenzie di viaggi guidata da Enrica Montanucci che, in attesa dei primi attesissimi corridoi turistici di lungo raggio, chiama a raccolta i consumatori e stimola la loro voglia di viaggiare, per ridare quindi impulso anche agli operatori del turismo outgoing.

“Stiamo combattendo una battaglia contro un ministero che reagisce in modo lento e senza tener conto che un intero settore è oramai allo stremo – si legge nella nota Maavi – Ma nel frattempo, invece che rimanere fermi a guardare cosa accade, abbiamo pensato di indire una campagna social destinata al consumatore per stimolare la voglia di viaggiare che, a quanto pare, c’è ed è anche molto diffusa. Non possiamo restare seduti a far crescere il web e le Ota quindi, con le mete già aperte, e con quelle che apriranno, abbiamo pianificato insieme a una web house, la Half Pocket, una campagna social che sta partendo in contemporanea per tutti i nostri associati e per tutti coloro che, semplicemente, avranno piacere di condividerla sui propri social”.

Maavi vuole comunicare al cliente che viaggiare si può e che le agenzie di viaggi lo stanno aspettando. “Il mondo intorno a noi – prosegue l’associazione – sta ripartendo ed è pertanto arrivato il momento di tornare alla vita e ai viaggi. Lo si può fare davvero in sicurezza”.

Lo spot lanciato dall’associazione delle adv osserverà tre fasi e si dividerà tra pubblicazioni Facebook, Instagram e Twitter. La prima, in partenza proprio in questi giorni, vedrà come protagonista proprio il tornare a viaggiare in sicurezza, mettendo al centro mete come Usa, Dubai e Giordania.