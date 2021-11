Torna il Venezia Airport Workshop con oltre 100 agenti di viaggi













Successo di adesioni al Venezia Airport Workshop, evento B2B organizzato dalla società di gestione dello scalo Gruppo Save, con la partecipazione di 34 compagnie aeree che operano negli scali di Venezia, Verona e Treviso, enti del turismo ed oltre 100 agenti di viaggi del Triveneto.

Dopo la sospensione di circa due anni determinata dalla pandemia, l’evento è dunque ripreso in presenza, ed è stato organizzato presso il terminal passeggeri per permettere agli ospiti di prendere visione delle misure di sicurezza implementate per la gestione del covid-19, tra le quali i due punti tampone presenti in aeroporto.

Il workshop ha dato agli adv l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze professionali sui collegamenti offerti da Venezia, Treviso e Verona nella stagione invernale novembre 2021 – marzo 2022, e di conoscere le prospettive per la stagione estiva 2022.

Per Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation Gruppo Save: «Il workshop ha confermato una forte positività per il futuro da parte di tutti gli operatori. In particolare, le agenzie di viaggi che hanno espresso la forte domanda da parte del pubblico, a cui le compagnie aeree rispondono con più voli e posti in vendita. Questo consolida la ripresa iniziata la scorsa estate, in una previsione di ritorno graduale ai livelli del 2019.»