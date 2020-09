Torna Hicon, appuntamento a Firenze il 3 dicembre

Innovazione applicata al mondo dell’ospitalità e del turismo per ripartire e allinearsi agli scenari globali del post-lockdown in modo efficace e lungimirante.

Di questo e molto altro si parlerà il prossimo 3 dicembre alla mega conferenza Hicon, organizzata da The Data Appeal Company e Teamwork con la direzione scientifica di Giancarlo Carniani, Mirko Lalli e Nicola Delvecchio, che quest’anno sarà in versione ibrida e si sposterà a Firenze, nei rinnovati spazi del Granaio dell’Abbondanza in piazza del Cestello. Si tratta della nuova sede di Nana Bianca, main partner dell’evento, nel prestigioso contesto dell’Oltrarno fiorentino.

Hicon 2020 – per cui ha già confermato la presenza anche Philip Wolf, fondatore di Phocuswright – si presenterà quindi con un format completamente rinnovato e la possibilità di partecipare all’evento in duplice modalità. Per la prima volta in assoluto, infatti, i partecipanti potranno scegliere di seguire l’evento in presenza oppure da casa, con la certezza di godersi l’esperienza come fosse dal vero.

I posti disponibili in sala saranno 200 (per garantire un adeguato distanziamento nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle normative anti Covid).

Il prezzo del biglietto sarà unico, per la partecipazione in presenza o da remoto, e congelato a livello early bird, cioè il più basso possibile per permettere a tutti di partecipare.

“Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, attendiamo speaker e partecipanti da ogni parte del mondo. La duplice possibilità di poter prendere parte all’evento, sia in presenza che online, garantirà a tutti la possibilità di partecipare, nonostante la difficile congiuntura che rende complessi gli spostamenti sia nazionali che internazionali. Lo scenario mondiale è molto cambiato in questi mesi, ed è giusto che Hicon, da sempre attento alle novità e alle evoluzioni tecnologiche, offra il massimo grado di flessibilità, spostandosi anche nell’universo digitale, per venire incontro alle esigenze di ogni partecipante, in Italia e all’estero”, si legge nella nota divulgata dallo staff dell’evento.