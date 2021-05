Torna Giver, confermate le crociere fluviali per l’estate













Il catalogo digitale esiste già da febbraio e adesso – con l’approvazione del Eu Digital certificate Covid-19 e i dati positivi della campagna vaccinale – Giver Viaggi e Crociere annuncia la conferma della programmazione delle sue crociere fluviali in Europa per l’estate 2021.

Il tour operator è pronto per tornare ad accompagnare i passeggeri italiani lungo le rotte fluviali europee: in Russia lungo la Via degli Zar da Mosca a San Pietroburgo, Danubio, Reno, Rodano e Douro in Portogallo.

Per le prime rotte bisognerà attendere il 20 luglio e le decisioni delle nazioni che verranno toccate dalle crociere; per il Portogallo, invece, le partenze del 31 luglio e 9 agosto a bordo della M/n Infante Don Henrique sono pronte ad accogliere le richieste del pubblico italiano, visto che il Paese ha già aperto le porte ai turisti.

Giver conferma l’impiego di navi a 4 e 5 stelle dotate di ogni comfort, direzione di crociera e staff turistico Giver a bordo, visite incluse nei pacchetti crociera in lingua italiana e collegamenti aerei da tutta Italia inclusi nella quota di partecipazione. Le navi opereranno in ottemperanza dei protocolli europei per garantire la sicurezza dei passeggeri a bordo e durante le discese a terra, con visite effettuate con un numero ridotto di partecipanti e utilizzo delle audioguide per favorire il distanziamento sociale.

«La tutela dei nostri passeggeri, il loro benessere e piacere nella fruizione dei nostri viaggi sono da sempre il nostro obiettivo principale – commenta Anna Maria Vullo, general manager di Giver Viaggi e Crociere – Tutte le iniziative messe in atto dall’inizio della pandemia a oggi hanno avuto come unica ambizione quella di poter tornare quanto prima a perseguirli. È anche in quest’ottica che, sapendo di poter contare sulla rappresentanza territoriale da parte della rete vendita delle agenzie, non abbiamo mai trascurato anche nei mesi della pandemia la produzione di seminari informativi e webinar, il prossimo dei quali, dedicato proprio alle crociere fluviali, verrà effettuato mercoledì 26 maggio».

Con la promozione “Prenotazione serena”, ai passeggeri che prenoteranno entro il 31 maggio sarà garantita la possibilità di annullare fino a 30 giorni dalla data di partenza senza penale e, qualora non fosse invece possibile per Giver realizzare la crociera, la quota di partecipazione verrà rimborsata al 100%; il t.o. propone inoltre una polizza con tutte le garanzie di copertura per Covid-19, come annullamento e assistenza durante il viaggio, blocco della tariffa per cui nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari successivi alla prenotazione e ulteriori vantaggi che verranno illustrati in fase di prenotazione.