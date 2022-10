Torna a Roma il Salone delle Lingue, organizzato da Ialca-Fiavet

È iniziato il countdown per il terzo Salone delle Lingue organizzato da Ialca-Fiavet, l’associazione Italiana degli agenti specializzati nei percorsi di studio all’estero. Appuntamento a Roma, zona Trastevere, al WeGIL in Largo Ascianghi 5, venerdì 28 e sabato 29 ottobre.

Il Salone delle Lingue è il primo e unico evento nazionale in cui gli studenti interessati a intraprendere un percorso di studio all’estero, una volta l’anno, hanno la possibilità di incontrare – in Italia – le migliori scuole di lingue internazionali, conoscere la loro offerta formativa e ricevere una consulenza con il supporto delle agenzie IALCA-Fiavet.

Il programma della due giorni romana, inoltre, prevede anche talk e seminari sul mondo delle lingue, sulle destinazioni offerte e su come scegliere un percorso di studi all’estero, lezioni dimostrative gratuite tenute da insegnanti delle scuole di lingue presenti. In palio, tra i visitatori, l’estrazione di diverse borse di studio per un corso di lingue all’estero.

Per Giuseppina Foti, Presidente Ialca-Fiavet si tratta di un appuntamento sempre più seguito: «Ogni anno dall’Italia partono circa 250.000 studenti, un numero che da sempre colloca il nostro Paese in testa alla classifica mondiale del settore education. Oggi la competenza linguistica è, per tutti, una “conditio sine qua non” ormai ineludibile nel mondo del lavoro. L’inglese, in particolare, è diventato una competenza così essenziale che dal 2025, l’Ocse lo aggiungerà al suo Programma per la Valutazione Internazionale degli studenti (PISA) insieme a lettura, matematica e scienze».

L’evento organizzato da Ialca Fiavet ha il patrocinio del Ministero dell’Istruzione -Usr Lazio e della Regione Lazio, con diverse partnership internazionali, quali Language Cert, Air Canada, British Council, EnglishUK, Education New Zealand, IALC, Guard.me, Turespaña, Studiare in Spagna ICEX, Instituto Cervantes, Extenda, Pearson e Skål. Presenti le Ambasciate di Spagna, Canada e Nuova Zelanda.

Al Salone delle Lingue 2022 sarà possibile trovare una selezione di scuole di lingue all’estero di altissimo livello, provenienti da Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Spagna e Germania, sempre affiancate dalle agenzie Ialca specializzate, garanzia di alta qualità.