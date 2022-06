Torna a luglio la Dance Fit Cruise di Grimaldi Lines













Grimaldi Lines Tour Operator annuncia il ritorno di Grimaldi Dance Fit Cruise, il viaggio all’insegna del fitness e del benessere a bordo della nave Cruise Roma, in programma sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e viceversa dal 16 al 19 luglio prossimi, organizzato in collaborazione con la Never Give Up Events.

A bordo un team di professionisti, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, darà vita a una vacanza per gli appassionati del fitness in tutte le sue forme, interamente declinata a tema “Anni ’80 e ‘90”.

Durante la navigazione, per tutta la giornata, i ponti esterni della nave ospiteranno sessioni di zumba, pilates, aerobica, tonificazione funzionale e portamento femminile. Dal tramonto, prenderanno i dj set a cura di Alex Pavone.

A terra, a Barcellona, sono in programma: un’esperienza di Street Workout lungo le strade del centro e un party presso uno dei club più esclusivi della movida cittadina.

I prezzi per partecipare a Grimaldi Dance Fit Cruise comprendono: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina quadrupla interna, pernottamento a bordo durante la sosta in porto, 3 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene presso il self-service di bordo, attività come da programma, assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza sanitaria, infortuni e penali derivanti dall’annullamento del viaggio.

La nave Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines, offre cabine, junior suite e Owner’s suite, oltre a servizi tra cui il ristorante panoramico, il self-service per pranzi e cene più informali, la piscina con solarium, e l’area fitness attrezzata. I punti di ritrovo per il divertimento serale sono lo Smaila’s Club con musica dal vivo, il casinò e la discoteca.