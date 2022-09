Torna a Firenze TourismA, il salone del turismo culturale

Si terrà a Firenze da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022 l’ottava edizione di TourismA, il salone internazionale dedicato all’archeologia e al turismo culturale organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore) con il patrocinio di Enit, Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze.

L’evento (ingresso libero e gratuito) offre un programma di conferenze con centinaia di relatori di primo piano richiamando al Palazzo dei Congressi di Firenze oltre 13mila visitatori da tutta Italia tra appassionati, viaggiatori e addetti ai lavori. In mostra nell’area espositiva parchi archeologici, musei, destinazioni, enti del turismo e tour operator italiani ed esteri.

In programma un importante momento B2B, il 5° Workshop del turismo culturale con Enti del turismo, enti locali, Dmo, tour operator, Dmc e luoghi di interesse turistico che incontreranno gli agenti di viaggi venerdì 30 settembre a Buy Cultural Tourism, l’appuntamento riservato agli operatori professionali dedicato all’incontro tra domanda e offerta di viaggi, esperienze e itinerari culturali.

Presenti gli enti del turismo di paesi e regioni esteri come Catalogna, Cipro, Croazia, Fiandre, Israele, Malta, Polonia, Portogallo, ed enti regionali italiani come Promoturismo Fvg, Valle d’Aosta, Visit Romagna, oltre a diversi siti e operatori della Sardegna, tour operator speicalizzati come Shiruq, Agenzia Viaggi Rallo, Dmc estere, e tanti altri.

Sabato 1° ottobre le destinazioni e i tour operator presenteranno i loro itinerari culturali al pubblico di TourismA nel corso della Rassegna Viaggi di Cultura e Archeologia condotta dall’archeologa Stefania Berutti. Esperti e archeologi faranno viaggiare tra le antiche vestigia dei Faraoni Neri in Sudan e i Balcani di Shiruq, il patrimonio storico-monumentale di Cipro, l’offerta culturale del Friuli Venezia Giulia e i leggendari siti archeologici dell’Egitto dell’Agenzia Viaggi Rallo.

Protagonisti della tre giorni fiorentina saranno l’Egitto con incontri, laboratori e realtà virtuale in occasione del centenario della scoperta della Tomba di Tutankhamon e il bicentenario dalla decifrazione dei geroglifici, gli Etruschi con le nuove scoperte e i progetti di promozione turistica della Toscana, e la Grecia con i marmi del Partenone al centro di un convegno internazionale sulla restituzione dei rilievi di Fidia con la ministra della Cultura della Repubblica Ellenica. Tra le altre proposte, le iniziative di slow tourism per parchi archeologici e naturalistici e la ricerca italiana nei siti Unesco in Turchia, Giordania, Tanzania.

In collaborazione con Rai Cultura saranno poi presentate in anteprima le nuove produzioni su archeologia, arte e ambiente. In particolare sarà proiettato in prima assoluta il film Spina e i destini di una laguna realizzato in occasione del centesimo anniversario della grande città etrusca sull’Adriatico.

La manifestazione è organizzata da Archeologia Viva (Giunti Editore) con la collaborazione di Toscana Promozione Turistica e gode del patrocinio di Enit, Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Ministero degli Esteri, Regione Toscana, Comune di Firenze.