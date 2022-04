Torino Turismo verso la governance digitale













Una governance digitale è l’impegno assunto da Torino Turismo che chiude il 2021 con una lusinghiera serie di risultati raggiunti che ha reso possibile un incremento nella gestione operativa di eventi del 29%. È quanto emerso nel corso del Consiglio dell’Atl dove è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo per l’esercizio 2021.

Come sottolineato da Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia: «Turismo Torino e Provincia ha rispettato integralmente gli impegni assunti registrando un risultato di gestione brillantemente in crescita del 29%. Per l’esercizio 2022, nonostante la coda pandemica e la grave incertezza causata dalla guerra, stimiamo una ulteriore crescita del 20% a superare i valori pre pandemici. Obiettivo ambizioso è ora il Tourism New Deal».

Tra le attività realizzate dall’Atl nel 2021, il Welcome Tour Ivrea che ha fatto da apripista per la progettazione del medesimo format a Pinerolo e Moncalieri nel 2022; e ancora l’acquisizione di quattro congressi quali il 41° Ehp Congress 2023 – Euroheat & Power con 400 delegati internazionali programmato dal 22 al 24 maggio 2023; l’Eas Congress – European Aligner Society con 700 delegati internazionali (11/13 maggio 2023) e il 17° Congresso Nazionale Aiuc – Associazione Ulcere Cutanee (1.000 delegati attesi nell’ottobre 2023).

Inoltre l’Atl ha portato a termine lo sviluppo del prodotto Extra Vermuth con attività di media relations digital e fisica che ha generato una qualificata pubblicazione internazionale; nonchè l’attività di coordinamento del padiglione istituzionale per le Nitto ATP Finals. A completare l’attività Atl, la campagna promozionale Ryanair e l’accordo di co-marketing con Trenitalia e la vittoriosa candidatura a Eurovision Song Contest.

Il Consiglio ha inoltre condiviso la sfida del Tourism New Deal attraverso il consolidamento della governance fisica, affinché Turismo Torino e Provincia diventi soggetto partecipato dai più qualificati stakeholder economici del territorio e dotato degli strumenti per operare efficacemente, e la governance digitale, ovvero la costruzione di una piattaforma intelligente, volta a profilare e orientare il visitatore verso una esperienza sartoriale e sostenibile, a promuovere la destinazione ed abilitare la commercializzazione in tempo reale dei beni e servizi delle risorse turistiche, allineando cosi la ricca offerta del territorio alla domanda.