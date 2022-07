Torino, primo semestre di turismo a pieno regime













Semestre a gonfie vele per Torino: nel corso del consiglio di amministrazione dell’Atl Turismo Torino, presieduto da Maurizio Vitale, è stato certificato un trend di tutto rispetto e sono stati anche profilati meglio gli ospiti e le loro modalità di soggiorno. Nel dettaglio dall’Osservatorio turistico di Turismo Torino e Provincia, è emerso che il turista che ha soggiornato a Torino nei primi 6 mesi del 2022 ha un’età compresa tra i 36 e 65 anni (70%), con un livello di istruzione medio-alto (laureato/diplomato 84%), i cui interessi sono principalmente focalizzati sulle mostre e l’enogastronomia.

La motivazione principale che li ha spinti a soggiornare nel capoluogo piemontese è il soggiorno turistico/la visita della città (84%). Riguardo poi all’approccio con la destinazione Torino, internet è risultato il canale prediletto per la prenotazione del soggiorno (51%). A livello di durata media di permanenza, il 60% ha soggiornato 3 notti o più, principalmente in hotel 3 stelle (37%), affitto turistico (21%) e in hotel 4-5 stelle (16%). Per ciò che riguarda la provenienza, si sono avuti principalmente turisti italiani arrivati da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Gli stranieri sono arrivati in modo particolare dalla Francia.

Da gennaio a giugno 2022 vi sono stati 34.000 passaggi presso l’Ufficio del Turismo (situato nella centrale Piazza Castello), trend in linea con il 2019 e sono state vendute oltre 23mila Torino-Piemonte Card con un incremento del 7% rispetto al 2019. Ottimi i risultati anche per il canale Instagram dell’Atl: +96% dei follower rispetto al 2019.

Tra le attività nelle quali l’Atl è stata maggiormente coinvolta per approntare le stagioni 2022-23 figurano il finanziamento del progetto “Via Francigena per tutti” da parte del ministero per la Disabilità e progetto “La Via Francigena in valle di Susa” del bando In Luce di Compagnia di San Paolo; in fase di definizione, poi, il progetto per il bando Alpine Space e i bandi Unesco per le Residenze Reali, Torino Città Creativa Unesco e Ivrea città industriale del XX secolo.

È stata anche intensificata l’attività di educational per la promozione della destinazione “Torino e provincia” con tour operator e media sia nazionali che internazionali e si è consolidata pure l’attività del Convention Bureau dell’Atl per la promozione congressuale della città, che ha permesso di ospitare eventi anche internazionali come il 29° Congresso della European Association for Cancer Research, il 41°Congresso internazionale EuroHeat & Power e il 108° Congresso mondiale di Esperanto.

Infine, Turismo Torino si è impegnato nello sviluppo dei Welcome Tour® attivi – il Welcome Tour® Ivrea, Pinerolo, Moncalieri e Susa – e nella definizione di una nuova identità visiva di tutti i materiali di accoglienza e promozione per renderla maggiormente riconoscibile al pubblico finale, la realizzazione di video sulla destinazione nella versione estiva e invernale oltre a campagne social per la promozione di prodotti e servizi e a vari accordi di co-marketing tra cui quello con Trenitalia. Così come lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi per la fruizione e promozione turistica della destinazione come “Mangia, Bevi… Pedala in alta Val Susa” e il “Bike Bus” per spostarsi su due ruote in alta Val Susa e Chisone.