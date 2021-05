Torino Airport, Sagat approva il bilancio sociale e di esercizio 2020













Sagat, la società di gestione dell’aeroporto di Torino, ha approvato il bilancio sociale 2020. La pubblicazione illustra i principali risultati raggiunti dal Gruppo in termini di impatto economico, tematiche ambientali e sociali, con particolare evidenza in questa settima edizione delle azioni intraprese per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Per quanto concerne l’impatto economico, il valore distribuito da Sagat nel 2020 è stato pari a 37,68 milioni di euro; il totale degli investimenti del Gruppo è ammontato a 4,15 milioni di euro in opere infrastrutturali e impiantistiche. Il tutto, unito al Premio Best Airport 2020 di Aci Europe conferito allo scalo torinese, che tra l’altro ha ottenuto anche il riconoscimento The Voice of the Customer.

Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, ha dichiarato: «Nel 2020 l’impegno dell’aeroporto di Torino verso la comunità e il territorio è stato concreto, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19: i temi della sostenibilità e l’obiettivo di un successo sostenibile sono rimasti sempre al centro del nostro operato. Riteniamo infatti che la sfida che abbiamo di fronte non possa essere vinta se non è accompagnata da una gestione consapevole e rispettosa del contesto ambientale e sociale in cui l’aeroporto opera. Proprio in considerazione di tale ruolo, anche nel 2021 continueremo a impegnarci in questa direzione».

Infine, si è riunita anche l’assemblea dei soci per approvare all’unanimità il bilancio d’esercizio 2020 della capogruppo e il bilancio consolidato del Gruppo Sagat. Il traffico passeggeri si è attestato in forte calo (-64,4%) rispetto al 2019 per l’impatto della pandemia da Covid-19, con conseguente riduzione dei principali indicatori economici.

I ricavi della gestione si sono attestati sui 26,5 milioni di euro, pari al – 63,7% sul 2019; l’Ebitda a -19,1 milioni di euro (18,5 milioni di euro nel 2019); il risultato netto a -18,5 milioni di euro (9,3 milioni di euro nel 2019).