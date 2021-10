Torino Airport presenta la winter con 76 rotte













Torino Airport è pronto all’avvio della stagione invernale 2021-22 all’insegna dei record: nella winter Iata, che si apre domenica 31 ottobre e si conclude il 26 marzo 2022, lo scalo presenta il network voli più ampio di sempre, con 54 destinazioni servite e 76 rotte per un totale di 20 Paesi connessi.

Numerose le new entry, con 35 nuovi collegamenti avviati di cui 19 saranno serviti da Ryanair.

Nei primi sei giorni della stagione winter, tra il 31 ottobre e il 5 novembre 2021, Torino Airport registrerà l’avvio di 14 nuove rotte (di cui 13 internazionali). Nel dettaglio per Siviglia, in Spagna, operato da Ryanair; lunedì 1° novembre sarà la volta del volo per Madrid, sempre in Spagna, operato da Ryanair; e dal 2 novembre si susseguiranno una serie di new entry: prenderà il via la rotta Torino-Parigi Orly operata da Vueling; a essa si affiancheranno i nuovi voli di Ryanair verso Budapest, in Ungheria, e Lanzarote, alle Canarie, e Marrakech, in Marocco, oltre al collegamento per Dublino che da quest’anno passa dall’essere volo esclusivamente invernale ad annuale.

A esse si aggiunge, sul fronte domestico, Trapani, in Sicilia, servita da Ryanair. Infine dal 3 novembre verranno avviati i nuovi collegamenti per Copenaghen, in Danimarca, e per Parigi Beauvais, in Francia, entrambe servite da Ryanair e il 4 novembre sarà la volta di Tel Aviv, in Israele, e Kyiv, in Ucraina, operate da Ryanair.

Infine il 5 novembre debutteranno le due destinazioni Malaga, in Spagna, e Cracovia, in Polonia, entrambe servite da Ryanair.

Con il mese di dicembre, poi, si aggiungeranno al network di Torino Airport altre 5 nuove destinazioni: Edimburgo (dal 4/12), Birmingham e Londra Luton (dal 18/12) nel Regno Unito e Shannon (dal 18/12), in Irlanda, servite da Ryanair, e Skopje (dal 19/12), in Macedonia del Nord, servita da Wizz Air.

L’inverno di Torino Airport vedrà poi il mantenimento dalla stagione estiva 2021 di tre rotte, non operate nella stagione invernale 2019: Leopoli, in Ucraina, Palma de Mallorca, alle Baleari in Spagna, e Pescara, che saranno servite da Ryanair.

Per quel che riguarda le ski route, la stagione invernale 2021-22 vedrà diverse riconferme: tra queste, la rotta su Varsavia, in Polonia, di Wizz Air; Birmingham, Edimburgo e Manchester nel Regno Unito, servite da Jet2.com; Bristol, Londra Gatwick, Londra Luton e Manchester operate da easyJet; Mosca, collegata da S7.