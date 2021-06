Toratora, tornano i viaggi a sorpresa per l’estate in Europa













Adesso anche in Europa si può. Dal 1° luglio sarà operativo il green pass, la campagna vaccinale in Italia procede a buon ritmo e oltrepassare le frontiere non è più soltanto un sogno.

Voglia di viaggiare e sorprendersi sono tra i principali desideri, tanto che le ricerche e le prenotazioni delle vacanze crescono in maniera esponenziale. E tra i Google Trends c’è proprio la keyword “viaggi a sorpresa”.

Il tour operator Toratora, già tra aprile e maggio, in odore di ripartenza, ha registrato una crescita del 300% sul proprio portale di utenti in cerca di questo tipo di vacanza rispetto al bimestre precedente, con vendite raddoppiate.

Con Toratora si può scegliere da dove partire e quando, indicare la durata del viaggio e fissare il proprio budget. In più, gratuitamente, si possono escludere fino a tre delle destinazioni proposte. L’algoritmo della piattaforma individuerà volo a/r, hotel 3/4 stelle in centro città o in prossimità e una guida personalizzata. La meta e la prenotazione dell’albergo verranno comunicate solo sette giorni prima della partenza, in seguito arriveranno le carte d’imbarco.

«I nostri pacchetti di viaggio a sorpresa sono la risposta ai dubbi che assalgono chi vorrebbe organizzare le vacanze estive, ma non sa cosa si può fare e cosa no, perché garantiamo la sicurezza delle mete e forniamo assistenza su tutte le disposizioni anti Covid del pre partenza – spiega Francesco Simeone, ceo di Toratora – In questo momento di confusione i nostri viaggi a sorpresa assicurano anche la flessibilità delle date di partenza. Toratora permette infatti di acquistare un voucher e decidere le date successivamente o addirittura cambiare la data del pacchetto acquistato, senza nessun costo aggiuntivo. Le sole cose di cui preoccuparsi sono preparare la valigia, arrivare in aeroporto, raggiungere il gate, salire a bordo e partire».

La piattaforma italiana di viaggi a sorpresa infatti propone – a una clientela giovane e non solo – pacchetti Estate low cost in Europa e in Italia, e anche altri pacchetti, sempre a sorpresa, nelle città europee o lungo la penisola, con la possibilità di raggiungere tantissime diverse destinazioni. Le quattro città italiane da cui si parte di più sono Milano, Roma, Pisa e Napoli.

Nel 2021, il podio estivo delle destinazioni è di Creta, Madeira e Dubrovnik. Ma le possibilità sono molte di più. Come Santorini, Lampedusa, Alghero, le isole Azzorre, Corfù, Cagliari, Formentera, Ibiza, Palma di Maiorca, Nizza, Mykonos, la Sicilia. Per i viaggi in città, tra le mete europee ci sono Lisbona, Parigi, Budapest, Malta, Siviglia, Atene, Praga, Oslo, Helsinki e tante altre.

Viaggi che vanno da weekend a vacanze più lunghe, nelle città di tutta Europa, in Italia, nelle mete dell’estate.

Per l’estero, Toratora garantisce ai viaggiatori destinazioni in cui non c’è lockdown né obbligo di quarantena. Il tour operator raccomanda di monitorare sempre gli aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. Inoltre, visto il particolare momento, è possibile posticipare il viaggio in caso di impedimenti dettati dalla situazione Covid. E ancora, l’assicurazione garantisce copertura totale nel caso di annullamento del viaggio causa Covid.

I partner di viaggi selezionati assicurano il massimo rispetto delle normative igienico sanitarie. Per i viaggi a sorpresa in Italia, le strutture alberghiere si adeguano alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive emanate dalla Conferenza delle regioni a maggio.