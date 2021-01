ToMontenegro, nuova compagnia di bandiera del Paese

Niente da fare per Montenegro Airlines. L’ormai ex compagnia di bandiera dello Stato balcanico ha definitivamente chiuso i battenti: la pandemia da Covid-19, come già annunciato nei giorni scorsi, sarebbe stata letale per le sorti del vettore, che proprio il 26 dicembre scorso ha cessato definitivamente tutti i voli in operativo comunicando la decisione ai propri passeggeri con uno statement sul proprio sito ufficiale.

Al suo posto subentrerà ToMontenegro, già annunciata alla stampa da Mladen Bojanic, minister for Capital Investment, che ha definito la nuova compagnia «profittabile, a differenza della precedente» e dovrebbe essere di proprietà statale al 100% secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni.

Il governo del Paese metterà in dote a ToMontenegro un capitale iniziale di circa 30 milioni di euro, e utilizzerà parte delle esperienze e competenze presenti in Montenegro Airlines.