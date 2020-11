Tokyo inaugura il nuovo International Cruise Terminal

Una nuova porta d’accesso, un nuovo approdo per raggiungere Tokyo e immergersi in tutta la sua offerta che spazio tra antico e moderno in una commistione di stili e anime: è stato inaugurato il nuovo Tokyo International Cruise Terminal ed è già diventato punto nevralgico della città.

Il porto di Tokyo è da sempre via preferenziale per accedere al centro urbano e ad una ampia gamma di offerte turistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e gastronomiche. Non solo, molti turisti sbarcano qui per poi andare alla scoperta di tutto il Giappone; il porto infatti è un hub per tutte le aree centrali della nazione. Grazie al nuovo Cruise Terminal il porto cittadino consentirà a Tokyo di diventare ancora di più una capitale del turismo internazionale e meta sempre più apprezzata dai viaggiatori.

Il nuovo edificio, oltre a svolgere il suo primario compito, sarà anche uno spazio eventi e accoglierà sfilate di moda oltre a vari altri appuntamenti nel corso dell’anno che lo renderanno protagonista dell’agenda cittadina. L’inaugurazione del terminal si inserisce in un progetto di riqualifica più generale del porto e del lungo mare che lo costeggia così da creare una nuova zona aggregativa, con percorsi pedonali, loghi di ristoro e svago, il tutto a beneficio di cittadini e turisti.