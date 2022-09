Tivoli Hotels sbarca in Spagna con La Caleta a Tenerife

Debutta in Spagna il brand Tivoli Hotels che dalla prossima primavera conterà su una sua struttura alle Canarie: La Caleta Resort di Tenerife.

Primo hotel parte di Minor in terra spagnola, il resort è situato sulla Costa Adeje e riaprirà al pubblico dopo una completa ristrutturazione all’inizio dell’anno prossimo con 284 camere, tra cui 20 suite, quattro ristoranti, due bar e dieci sale riunioni, oltre a tre piscine, un centro fitness, campi da tennis e da padel. La struttura ospiterà anche una lussuosa Anantara Spa.

Particolare attenzione sarà dedicata alla ristorazione, grazie alla collaborazione con lo chef portoghese Olivier da Costa per lo sviluppo e l’implementazione dei nuovi concept che caratterizzano i ristoranti della struttura.

Un importante salto di qualità per il brand Tivoli e per l’azienda nel suo complesso: «Nel corso di quest’anno, l’impegno combinato e simultaneo su destinazioni sia leisure che business travel ha rafforzato la capacità di ripresa del brand Nh – ha spiegato Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group – L’ingresso di Tivoli Hotels & Resorts in Spagna, con un resort caratteristico come La Caleta a Tenerife, ci permette di fare un ulteriore strategico passo in avanti, aggiungendo questa destinazione a quelle già esistenti in Portogallo, Brasile, Qatar e Cina. In futuro, espandere l’impronta di Tivoli attraverso resort di alta qualità sarà per noi una priorità».

Così il Gruppo punta sul target più alto di clientela, con strutture di lusso che nel prossimo futuro aumenteranno di numero. Per ora, l’attuale portfolio di 16 strutture è distribuito in quattro Paesi, cinque dalla primavera 2023.