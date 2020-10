Tipicità in Blu, ad Ancona le giornate della blue economy

Entra nel vivo la settima edizione di Tipicità in Blu. Si parte mercoledì 7 ottobre a bordo del traghetto e si prosegue fino a domenica 11 nelle sale della Mole Vanvitelliana, quartier generale della manifestazione per tutta la sua durata.

L’edizione 2020 esplora le dimensioni della “nuova normalità” con contenuti di alto profilo e momenti di educazione divertente. Due i palinsesti: uno professionale, con le giornate della blue economy, e l’altro ludico-educativo, con il Festival vero e proprio in programma nel weekend.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre minicrociere fino al Conero a bordo del moto-pesca ed animazione artistica a tema curata dal Collettivo Delirio Creativo. Centro propulsore del Festival sarà il Magazzino Tabacchi della Mole, uno spazio ampio da godere con tutte le accortezze e le attenzioni per la migliore sicurezza.

Del tutto nuova la modalità di degustare le prelibatezze di mare e di terra proposta dall’Accademia di Tipicità insieme a MicaMole con lo Chic-nic in blu, ossia il pescato dell’Adriatico in versione gourmet, insieme al celeberrimo Stoccafisso all’anconitana, a cura dell’omonima Accademia. Il tutto in abbinamento ai vini scelti da Marchigianamente con il Conero nel Calice e ai sapori di terra dei produttori selezionati da Coop Alleanza 3.0.

Sabato, in un vero e proprio set televisivo e con la voce di Marco Ardemagni da Rai Caterpillar Am, esplorazioni di futuro con gli incontri The blue Way, tra blue economy, intelligenze predittive e next normal. Poi tutti in cucina per scoprire doti e virtù del pescato adriatico.

Domenica pomeriggio è la volta de Le meraviglie del corallo, con Confcommercio Marche Centrali, mentre all’Auditorium della Mole va in scena Magicamente Plastica, spettacolo per grandi e piccini dedicato ai segreti del riciclo ed alle mille trasformazioni della plastica.

In città, per tutta la settimana, fruibili i menù e gli aperitivi in blu nei locali aderenti. Tutte le informazioni e le modalità di accesso, fisiche e digitali, i possono trovare sul sito ufficiale.