Tip, fiducia in Alpitour: aumento di capitale da 50 milioni













Mostra i muscoli Tamburi Investment Partners (Tip), società per azioni che tra le sue partecipate ha il Gruppo Alpitour, che chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile pro forma di 115,9 milioni e un patrimonio netto consolidato di circa 1,12 miliardi.

“Nel terzo trimestre 2021, anche in assenza di dismissioni di particolare rilievo, vi è stato un ulteriore miglioramento dell’ottima redditività registrata nel primo semestre”, si legge in una nota della spa diffusa dopo l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione, riunitosi a Milano, del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021.

In questa occasione la società che fa capo a Giovanni Tamburi ha confermato anche la fiducia in Alpitour che, insieme all’altra partecipata Eataly Spa, non ha beneficiato della ripresa registrata in altri settori, a causa – soprattutto nel primo semestre dell’anno – dei “limiti posti alle attività turistiche e all’attività di ristorazione in tutto il mondo”.

Ma la riorganizzazione della divisione tour operating con la Trevolution, la riapertura dei primi corridoi turistici e la posizione di leadership del Gruppo guidato da Gabriele Burgio sono per merchant bank garanzia assoluta per il futuro.

Per questo in ottobre è stato sottoscritto, a favore di Alpitour, un aumento di capitale di 50 milioni di euro, a mezzo della controllata Asset Italia e per una quota di 11,6 milioni direttamente da Tip.

Nel 2018 erano stati messi sul piatto del colosso torinese 120 milioni di euro. Un’operazione che la stampa finanziaria celebrò come “la più grande ricapitalizzazione di un’azienda privata in Italia”. Fiducia rinnovata a distanza di anni e con una pandemia di mezzo.