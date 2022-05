Ticketcrociere apre il primo punto vendita su strada













Tra i giganti del web il caso più eclatante è quello di Amazon. Nel turismo un importate esempio è quello dell’ota spagnola Logitravel. Sia l’uno che l’altro hanno saltato la staccionata: nati in rete, hanno poi aperto punti vendita su strada in un attualissimo equilibrio phygital.

Il fenomeno ora interessa anche l’Italia con lo specialista del cruise Ticketcrociere che inaugura nella sua Liguria, per l’esattezza a Sanremo, la prima agenzia “on the road” specializzata nel settore della navigazione.

Ad annunciarlo su LinkedIn Matteo Lorusso, direttore generale di Taoticket Srl, società proprietaria del brand con sede a Genova. «Orgoglioso, entusiasta, felice e carico a molla per questa nuova apertura, primo punto vendita in Europa verticalizzato sulle crociere e noleggio barche – scrive – Da oggi ci trovate (anche) in via Manzoni 49 a Sanremo con il primo (di una lunga serie) punto vendita su strada di Ticketcrociere-Taoticket».

L’inizio di una storia nuova, dunque, che sconquassa gli schemi e suona come un avvertimento per le agenzie generaliste, reduci da una profonda crisi che – come dimostrano i dati del nostro Annuario – ha già costretto circa mille punti vendita a chiudere i battenti. La sfida della specializzazione può dirsi aperta.

In foto il ceo di Taoticket, Nicola Lorusso