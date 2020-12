Ticketcrociere amplia l’offerta con il noleggio barche in sicurezza

È online la nuova piattaforma di Ticketcrociere dedicata al noleggio barche in Italia e nel mondo. Il portale – specializzato nella vendita di crociere online – in piena pandemia e in un momento di crisi del turismo, ha deciso di fare un investimento importante in questi mesi per ampliare e differenziare l’offerta, puntando sempre sul concetto di sicurezza, tema clou oggi e che condizionerà anche le preferenze future nella scelta della vacanza.

Oltre al core business, le crociere – che dal giorno della ripartenza, grazie ai rigidi protocolli attuati si sono conquistate l’appellativo di “zone verdi” e sono diventate un modello per l’intero settore del turismo – l’azienda propone nuova soluzione in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Viaggiare in barca – in famiglia, in coppia, in piccoli gruppi selezionati di amici – aumenta le garanzie di tutela, evita i rischi di assembramento, garantisce il distanziamento, semplifica i controlli.

«È un periodo storico unico ed è il momento di proporre alternative valide a chi desidera viaggiare e al tempo stesso sentirsi più che sicuro – spiega Nicola Lorusso, amministratore di Ticketcrociere – Ecco perché proponiamo anche vacanze per coppie, famiglie, piccoli gruppi, dove ognuno può costruirsi il suo itinerario, dall’escursione in giornata o l’ormeggio in porto, fino a una luna di miele o a un vero e proprio tour itinerante. In questi mesi di emergenza Covid non ci siamo fermati e abbiamo progettato e realizzato una piattaforma per ampliare le possibilità di una vacanza al mare. Da oggi la crociera, in nave o barca che sia, è sinonimo di Ticketcrociere».

Il noleggio barche apre un vasto numero di possibilità, dalla scelta della destinazione al tipo di imbarcazione, dal genere di esperienza allo staff richiesto. Baie, insenature, porti, golfi, spiagge, regioni in Italia e in tutto il resto del mondo, in qualsiasi periodo dell’anno. Ma la scelta non si limita alle destinazioni. Oltre all’area e al porto di interesse, si potrà scegliere il tipo di imbarcazione tra oltre 35.000 a disposizione (yacht a motore, catamarano, catamarano a motore, caicco, motorsailer, barca a vela, trimarano, barca a motore, gommone, houseboat), certificate dalle società di charter e complete di scheda con dettagli e optional; la necessità o meno di skipper ed equipaggio; gli eventuali servizi aggiuntivi; le esperienze (viaggi veri e propri, uscite in barca, escursioni, minicrociere, pernottamenti a bordo ormeggiati in banchina, giornate in porto, pranzi, cene, aperitivi o party sulla barca).

Attraverso la piattaforma e il call center dedicato, l’agenzia diventa un marketplace di noleggio barche. Consulenti esperti potranno seguire il viaggiatore passo dopo passo nella prenotazione, fornendo informazioni e consigli, al passo con tutte le novità che si affacciano sul mercato.