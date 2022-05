Tianguis Turístico, la rivincita del Messico dopo la pandemia













Gettato alle spalle il periodo più duro della pandemia, anche il Messico prova a rilanciare il settore turistico. E lo fa da Acapulco, destinazione sull’Oceano Pacifico nello stato del Guerrero, da sempre associata alle spiagge, al mare e alle vacanze glamour dei Vip degli anni Cinquanta, oggi rimaste solo uno sbiadito ricordo.

Qui, infatti, dal 22 al 25 maggio, nel complesso Expo Mundo Imperial, si è svolta la 46ª edizione del Tianguis Turístico México 2022, manifestazione che è tornata in scena dopo tre anni nella celebre località balneare.

L’evento ha visto la partecipazione dei 32 Stati della Repubblica Messicana, oltre alla presenza di 47 Paesi, per un totale di 1.745 buyer di 937 aziende, che insieme rappresentano il 95% del mercato incoming del Messico.

Una fiera, il Tianguis, che a detta del segretario del Turismo, Miguel Torruco Marqués, proprio quest’anno ha battuto tutti i record con 64.950 appuntamenti d’affari, 7.663 in più rispetto all’ultima edizione.

TRASFORMAZIONE DIGITALE AL VIA. Anche il rilancio dell’immagine turistica del Messico passa dal potenziamento delle tecnologie e dall’impiego dei big data. Durante la fiera è stata presentata infatti la strategia di trasformazione digitale sviluppata dalla Confederazione delle Camere di Commercio, Servizi e Turismo (Concanaco Servytur) che comprende la piattaforma Smart Tourist Routes, uno strumento che utilizza un codice QR per evidenziare le attrazioni delle destinazioni attraverso il coinvolgimento dei turisti.

«Si tratta di un ecosistema innovativo, incentrato sul viaggiatore, che permette di creare un’interazione completa tra i turisti, le attrazioni della destinazione, così come i prodotti e i servizi locali», ha spiegato il presidente della Confederazione, Héctor Tejada Shaar.

La piattaforma comprende tutte le aree di interazione dei clienti, dal momento in cui entrano nell’hotel fino alla loro partenza. Promuove inoltre percorsi intelligenti come l’Itinerario del Drago in Baja California, quello denominato Y Entonces Encontré México a Querétaro, il Go Go Camargo a Chihuahua e l’itinerario Tianguis Turístico.

PUEBLOS MAGICOS, TRENO MAYA E NUOVI AEROPORTI. Il Messico sta promovendo una serie di progetti strategici con il fine di diversificare l’attività verso i 254 luoghi a vocazione turistica, dei quali 132 sono Pueblos Magicos.

Uno di questi progetti è il Treno Maya, che già a fine 2023 potrebbe collegare i cinque Stati sudorientali del Messico, dove avremo più di 1.900 attrazioni turistiche lungo i 1.500 km del percorso. Il progetto consiste in un nuovo servizio di trasporto ferroviario che collega le principali città e aree turistiche della Penisola dello Yucatán.

Inoltre, è stato annunciato l’ammodernamento de sistema aeroportuale messicano per migliorare la connettività del Paese. La principale novità è la realizzazione dell’Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles che completerà il sistema aeroportuale di Città del Messico, oltre alla costruzione degli aeroporti di Tulum, in Quintana Roo, e Tamuin a San Luis Potosi.